Жителям Башкирии устроят пятидневные «каникулы» в мае

В мае жителей республики ждет продолжительный отдых и двухдневная рабочая неделя.

Чиновники утвердили календарь праздничных дней еще в октябре 2017 года. И в результате переносов дней отдыха, в начале мая можно будет отдохнуть пять дней подряд — с 28 апреля по 2 мая. В четверг и пятницу, 3 и 4 мая придется потрудиться, а потом снова отправиться на выходные. Но и на этом праздники не закончатся: отработав понедельник и вторник, жители Башкирии вновь массово возьмут выходной в честь Дня Победы.

Всего по производственному календарю, в 2018 году 118 нерабочих дней, и них 14 — праздничные. Рабочий день также сокращается на час, если за ним следует праздничный. Во многих учреждениях 8 мая будет сокращенным днем.

Не запутаться в выходных и рабочих дня поможет календарь от Ufa1: