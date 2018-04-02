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Жителям Башкирии устроят пятидневные «каникулы» в мае
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Жителям Башкирии устроят пятидневные «каникулы» в мае 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В мае жителей республики ждет продолжительный отдых и двухдневная рабочая неделя.
Чиновники утвердили календарь праздничных дней еще в октябре 2017 года. И в результате переносов дней отдыха, в начале мая можно будет отдохнуть пять дней подряд — с 28 апреля по 2 мая. В четверг и пятницу, 3 и 4 мая придется потрудиться, а потом снова отправиться на выходные. Но и на этом праздники не закончатся: отработав понедельник и вторник, жители Башкирии вновь массово возьмут выходной в честь Дня Победы.
Всего по производственному календарю, в 2018 году 118 нерабочих дней, и них 14 — праздничные. Рабочий день также сокращается на час, если за ним следует праздничный. Во многих учреждениях 8 мая будет сокращенным днем.
Не запутаться в выходных и рабочих дня поможет календарь от Ufa1:
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