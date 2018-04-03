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Роструд рассказал о длинных выходных на майские праздники
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Роструд рассказал о длинных выходных на майские праздники 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Свиблово
Таким образом, 3 и 4 мая станут единственными рабочими днями на неделе. Суббота, 28 апреля, при этом тоже будет рабочим днём.
Ещё через неделю жителей России ждёт выходной 9 мая.
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