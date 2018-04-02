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Курорт «Горный воздух» на Сахалине с 1 января посетили 68 тыс. туристов
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Курорт «Горный воздух» на Сахалине с 1 января посетили 68 тыс. туристов 

РИА Недвижимость 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр — РИА Новости. Горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине за первые три месяца 2018 года посетило 68 тысяч туристов, тогда как за весь 2017 год там побывало 86 тысяч человек, сообщил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Артем Подшивалов.
"За весь 2017 год поток туристов на «Горный воздух» именно составил 86 тысяч человек, эти люди совершили порядка 1 100 тысяч проходов. С 2017 года «Горный воздух» существенно расширился, мы прибавили еще порядка 10 километров трасс, построили новую канатную дорогу. В этом году, начиная с 1 января по 20 марта, 68 тысяч человек посетило «Горный воздух», было совершено ими 1 160 тысяч проходов", — сказал журналистам Подшивалов.
По его словам, расширяется число регионов России и стран, откуда приезжают туристы. Если в предыдущие годы на курорте отдыхали в основном жители регионов Дальнего Востока, то теперь есть и гости из Санкт-Петербурга, Москвы, средней полосы России. Помимо частых гостей из Японии и Китая теперь на спусках «Горного воздуха» можно встретить туристов из Великобритании, США, Нидерландов.
"Мы уже разрабатываем и к теплому времени года организуем здесь пешие маршруты и велосипедные. В будущем мы планируем развивать здесь и летний туризм", — добавил Подшивалов.
Горнолыжный курорт «Горный воздух» входит в одноименную территорию опережающего развития (ТОР). В настоящее время в ТОР реализуется 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 15,1 миллиарда рублей.
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