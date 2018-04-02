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Где в Башкирии аллергикам жить хорошо: «Яндекс. Погода» запустил необычный сервис
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Где в Башкирии аллергикам жить хорошо: «Яндекс. Погода» запустил необычный сервис 

Собака 50 минут назад
Фото: Собака
«Яндекс. Погода» запустил сервис, показывающий концентрацию аллергенов в разных частях страны. Также на карте отображается информаци о цветении растении в том или ином регионе России на основании данных Aerostate и результатов пробы воздуха. Фазы цветения, температура, влияние ветра и осадков учитываются. Согласно расчетам в Башкирии, в частности Уфе, цветение начнется не раньше 9 апреля. Учитывая затянувшуюся зиму, и того позже. Ольха, вяз и березы начнут цвести уже в середине месяца — именно от них чаще всего страдают уфимские аллергики. В мае подключатся клен, ива, ель и ясень, а вот амброзии и орешников в районе республике совсем мало — на аллергический фон они влияют слабо.
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