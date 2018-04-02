Синоптики пообещали весну в Саратове после снегопада в середине недели

Из-за сильного ветра и ночного мороза погоду в Саратове нельзя назвать весенней.

— Но мы потихоньку приближаемся к весне, — сообщила АиФ-Саратов инженер областного гидрометцентра Лариса Васильева, — Пока среднесуточная температура отстает от климатической нормы на два -три градуса. И ситуация изменится ближе к воскресенью. Ночью в ближайшие четверо суток будут наблюдаться слабые минусы, а днем прогревать до 7-13 градусов. В середине недели мы ждем прохождение очередного циклона. В среду вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Сохранятся осадки и в четверг.

Ночью и утром 3 апреля ожидается усиление южного, юго-восточного ветра. В порывах его скорость составит 15 м/с. Местами -слабый туман, на дорогах гололедица.