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В Москву пришла весна: снег тает, ожидается до +15
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В Москву пришла весна: снег тает, ожидается до +15 

Мир24 1 час назад
В столицу России пришла весна, снег начал активно таять. По словам синоптиков, к концу недели столбики термометров поднимутся до отметки плюс 15 градусов, передает «МИР 24».
«Если говорить про сам город, то здесь свой микроклимат. Скорее всего, в начале второй декады, ко Дню космонавтики, снег в основном сойдет в самой Москве. Если говорить о том, когда вообще снежный покров исчезнет и в лесах тоже, то это уже третья декада апреля», — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
На территории всей центральной России синоптики обещают на Пасху теплую погоду без осадков.
Ранее сообщалось, что в Москве прошел первый дождь, который вызвал теплый циклон. По прогнозам, на протяжении недели в столице будут идти кратковременные дожди, а в пятницу возможны первые ливни. На Самару же 1 апреля обрушилась настоящая метель.
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