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Обезьяны из красноярского зоопарка впервые за 15 лет увидели снег
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Обезьяны из красноярского зоопарка впервые за 15 лет увидели снег 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сотрудники красноярского зоопарка «Роев ручей» устроили приматам посвящение в сибиряки и впервые им показали снег. Реакцию животных сняли на видео.
Для крупных обезьян набрали снег в большую пластиковую бочку, для маленьких нашлась ёмкость поменьше. Сначала к снегу животное отнесли очень настороженно, а потом стали пробовать на вкус, размазывать по полу, как будто рисуя им.
«Приматы живут в парке уже больше 15-ти лет, но поскольку это преимущественно обитатели жарких стран, с наступлением холодов переезжают в теплые вольеры. Содержатся они там до самого лета, и снега никогда не видели. Чтобы они стали настоящими сибиряками, зоологи решили познакомить их со снегом, тем более, что в окрестностях чистого белого снега еще достаточно», — рассказали сотрудники парка.
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