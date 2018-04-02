Высота сугробов в Москве еще достигает 45 см

Почти полуметровые сугробы еще сохраняются в столице, их максимальная высота составляет 45 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первого апреля погода в Москве наконец-то вошла в рамки климатической нормы. Фактическая среднесуточная температура воздуха уже перешагнула через ноль в сторону положительных значений, а ее среднее многолетнее значение 1 апреля составляет плюс 0,8 градуса. Снег с улиц медленно исчезает: в течение марта высота снежного покрова (по данным метеостанции ВДНХ) превышала 40 сантиметров, а ее максимальная высота (в первой пятидневке месяца) достигала 55 сантиметров. К концу марта она уменьшилась до 42 сантиметров, что почти вдвое больше нормы.

«А 1 апреля московские сугробы уменьшились еще на 3 сантиметра, высота снега составляет на сегодняшний день 39 сантиметров. Распределение снежного покрова на территории Москвы неравномерное, меньше всего его в районе Тушино — 30 сантиметров, а больше всего — в Измайлове (45 сантиметров)», — говорится в сообщении.

В прошлом году 2 апреля снег в Москве уже сошел полностью.