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Снегопад привел к задержке и отмене рейсов в Петрозаводске
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Снегопад привел к задержке и отмене рейсов в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Из-за снежной бури отменяют рейсы и в аэропорту Хельсинки.
Снег и ветер, накрывшие сегодня Карелию, стали причиной корректировки авиарейсов в аэропорту «Петрозаводск». В частности, рейс на Сенную Губу и Кижи переносится на завтра.
Что касается самолета из Москвы, то по нему пока никакой информации в аэропорту нам не дали, заметив, что самолет должен вылетать из столицы в 13.20, и ближе к этому времени станет известно, будет ли задержка или отмена рейса.
По информации городской мэрии, сильный снегопад должен завершиться в Петрозаводске после 15 часов дня. То есть, вероятность, что московский рейс будет все-таки задержан, велика.
К слову, снегопад, начавшийся в первых чисел апреля в Финляндии, стал причиной задержки некоторых рейсов и в аэропорту Хельсинки. Как сообщает fontanka.ru соссылкой на Finavia, около 20 рейсов были отменены из-за снежной бури. Кроме этого, в главном аэропорту Финляндии будут наблюдаться проблемы с доставкой багажа.
Самолеты авиакомпании Finnair в понедельник также могут вылетать с задержкой от 15 минут до 2 часов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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