Снегопад привел к задержке и отмене рейсов в Петрозаводске

Из-за снежной бури отменяют рейсы и в аэропорту Хельсинки Снег и ветер, накрывшие сегодня Карелию , стали причиной корректировки авиарейсов в аэропорту «Петрозаводск». В частности, рейс на Сенную Губу и Кижи переносится на завтра. Что касается самолета из Москвы , то по нему пока никакой информации в аэропорту нам не дали, заметив, что самолет должен вылетать из столицы в 13.20, и ближе к этому времени станет известно, будет ли задержка или отмена рейса. По информации городской мэрии, сильный снегопад должен завершиться в Петрозаводске после 15 часов дня. То есть, вероятность, что московский рейс будет все-таки задержан, велика. К слову, снегопад, начавшийся в первых чисел апреля в Финляндии , стал причиной задержки некоторых рейсов и в аэропорту Хельсинки. Как сообщает fontanka.ru соссылкой на Finavia, около 20 рейсов были отменены из-за снежной бури. Кроме этого, в главном аэропорту Финляндии будут наблюдаться проблемы с доставкой багажа. Самолеты авиакомпании Finnair в понедельник также могут вылетать с задержкой от 15 минут до 2 часов. По материалам: ptzgovorit.ru