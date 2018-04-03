Ещё
«Спецавтобаза» объяснила латание снегом ям на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спецавтобаза» объяснила латание снегом ям на дорогах 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
Вопрос ямочного ремонта дорог областного центра был поднят на рабочем совещании в администрации Орла сегодня, 3 апреля.
Руководитель муниципального предприятия «Спецавтобаза» Павел Плахов пояснил, зачем дорожники засыпали ямы снегом на улице Паровозной. По его словам, это вовсе не снег, а строительный мусор со снегом, который примерз. Плахов заявил, что эти работы проводились по жалобе. К оплате они предъявляться не будут.
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил главе УКХ проверить, что получилось на Паровозной. Сити-менеджер рекомендовал «Спецавтобазе» прекратить подобную практику засыпания ям.
Напомним, накануне, 2 апреля, в группе «Орловские дороги» были опубликованы фотографии, сделанные в Орле на улице Паровозная. Ни них запечатлены дорожники за латанием ям снегом. Информация вызвала резонанс в местных СМИ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Муромский отчитался о ямочном ремонте дорог Орла
Орловские дорожники ремонтировали ямы снегом
Сообщение «Спецавтобаза» объяснила латание снегом ям на дорогах появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На Орловщину надвигается резкое потепление Мартовские морозы задержались на Орловщине Дождливый апрель: на Орловщину пришла «мокрая» весна
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя34
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»204
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ154
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев506
Что делает спецназ США у российских границ73
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение