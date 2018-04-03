«Спецавтобаза» объяснила латание снегом ям на дорогах

Вопрос ямочного ремонта дорог областного центра был поднят на рабочем совещании в администрации Орла сегодня, 3 апреля.

Руководитель муниципального предприятия «Спецавтобаза» Павел Плахов пояснил, зачем дорожники засыпали ямы снегом на улице Паровозной. По его словам, это вовсе не снег, а строительный мусор со снегом, который примерз. Плахов заявил, что эти работы проводились по жалобе. К оплате они предъявляться не будут.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил главе УКХ проверить, что получилось на Паровозной. Сити-менеджер рекомендовал «Спецавтобазе» прекратить подобную практику засыпания ям.

Напомним, накануне, 2 апреля, в группе «Орловские дороги» были опубликованы фотографии, сделанные в Орле на улице Паровозная. Ни них запечатлены дорожники за латанием ям снегом. Информация вызвала резонанс в местных СМИ.

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