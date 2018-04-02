На юг Финляндии обрушился снегопад

ХЕЛЬСИНКИ , 2 апр — РИА Новости . Сильный снегопад с порывами ветра, метель обрушились на юг Финляндии в последний день пасхальных каникул, сообщает в понедельник метеоролог финского Метеоцентра Яри Туовинен.

"Толщина снега может достичь 20 сантиметров. К вечеру температура поднимется и пойдет дождь, а циклон переместится в сторону Лапландии, на север страны", — говорится в сообщении Метеоцентра.

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По данным компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии, утро понедельника в центральном аэропорту страны Хельсинки-Вантаа прошло без сбоев, рейсы прибывали и отправлялись по расписанию. «Возможно изменение ситуации к вечеру. Пассажирам нужно быть готовыми к задержкам», — рассказали РИА Новости в Finavia.

На магистралях южной части страны наблюдаются плохие дорожные условия, водителям, которые уже поменяли резину на летнюю, рекомендуется не выезжать на трассы. «Из-за метели и сильного ветра очень плохие условия вождения в течение всего последнего дня пасхальных каникул. Соблюдайте осторожность. Выезжать на летних шинах запрещено», — говорится в сообщении Финского транспортного агентства в Twitter.

В некоторых районах страны снега пока нет, но ситуация изменится в ближайшие часы. «Если вы собираетесь в поездку, то рекомендуем вам это сделать сейчас, пока ситуация не ухудшилась. Например, от Ювяскюля до Тампере снега нет, но он пойдет там в ближайшие часы», — уточнят полиция в Twitter.