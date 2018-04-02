Ещё
«Подрядчиков поправим»: мэр Самары прокомментировала ремонт дорог в снегопад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Подрядчиков поправим»: мэр Самары прокомментировала ремонт дорог в снегопад 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
Укладка асфальта в лужи на улице Мичурина оказалась частью ремонтной кампании по гарантии. Об этом сообщили в городской администрации.
— Работы выполняла компания «21 век». Глава города Елена Лапушкина оперативно отреагировала на справедливые замечания представителей общественности и скорректировала работу подрядчиков, — рассказали в мэрии.
Ранее представители администрации Самары поясняли, что аварийно-ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах — от –10 градусов и выше. Согласно технологии, на первом этапе поврежденный участок размечают и очищают. Затем рабочие проводят обрубку по контуру с помощью нарезчика швов, а также пневматического или гидравлического отбойного молотка. Только после этого на место доставляют асфальтобетонную смесь в специальных машинах, которые поддерживают нужную температуру, и заливают ямы. Уплотнять смесь не нужно. При охлаждении литой асфальтобетон набирает нужную прочность.
— Во время выпадения осадков (снег, дождь) работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности, — заверяли в городской администрации.
63.ru: последние новости
«Ситуация аварийная»: на Московском шоссе ветер развернул светофоры С улиц Самары вывезли 616 тысяч тонн снега Во время чистки снега коммунальные службы пробили ломом крышу балкона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России396
Россия испытала новую противоракету217
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве1
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»25
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Новости Москвы
00:48
Британию напугали наплывом преступников
В мире
05:29
Столице назвали сроки прихода климатической весны
Общество Новости Москвы
00:18
На Дмитровском шоссе построят три детских сада
Новости Москвы
00:28
Подстанцию скорой помощи откроют в Царицыно
Новости Москвы
03:38
В Некрасовке построят четыре детских сада
Новости Москвы
00:22
Ледовый дворец построят в районе Солнцево
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение