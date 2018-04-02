«Подрядчиков поправим»: мэр Самары прокомментировала ремонт дорог в снегопад

Укладка асфальта в лужи на улице Мичурина оказалась частью ремонтной кампании по гарантии. Об этом сообщили в городской администрации.

— Работы выполняла компания «21 век». Глава города Елена Лапушкина оперативно отреагировала на справедливые замечания представителей общественности и скорректировала работу подрядчиков, — рассказали в мэрии.

Ранее представители администрации Самары поясняли, что аварийно-ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах — от –10 градусов и выше. Согласно технологии, на первом этапе поврежденный участок размечают и очищают. Затем рабочие проводят обрубку по контуру с помощью нарезчика швов, а также пневматического или гидравлического отбойного молотка. Только после этого на место доставляют асфальтобетонную смесь в специальных машинах, которые поддерживают нужную температуру, и заливают ямы. Уплотнять смесь не нужно. При охлаждении литой асфальтобетон набирает нужную прочность.

— Во время выпадения осадков (снег, дождь) работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности, — заверяли в городской администрации.