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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 04.04.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 04.04.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 4 апреля 2018
Фото: MosDay.ru
В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов.
Вблизи автотрасс по данным на 08:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,8 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., приземный озон — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,2 ПДКм.р.
Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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