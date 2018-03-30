Весна прорывается в Москву с боем

Весна придет уже в столичный регион в выходные 31 марта — 1 апреля, но с боем. Март попрощается с Москвой снегопадом, который потом сменит дождь. Правда, по-настоящему теплая погода установится только через неделю. Чего ждать, рассказывает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

— В выходные к нам придет тепло, но тепло придет не просто так, с боем. Этот бой будет сопровождаться осадками. Сначала они начнутся в виде снега, в холодной воздушной массе при отрицательных температурах идет снег, после этого облачность усилится, и снег перейдет в дождь. Это все будет сопровождаться, по прогнозам, я имею в виду общее количество часов, где-то сутки. И после этого к нам поступят теплые массы воздушные. Сейчас интересная ситуация, солнце может прогревать воздух достаточно интенсивно, у нас наблюдается очень сильный суточный ход температуры и атмосферного давления, все как раз связано с этим. Ночью у нас достаточно низкие температуры — минус 10, а днем солнце разогревает даже такой студеный воздух до нуля, а где-то до плюсовых значений и как раз играет большую роль сейчас. Перемены скоро, к нам идет циклон, который повернется к нам своим теплым сектором, и после этого, после того, как пройдут осадки, у нас потеплеет. Потеплеет достаточно сильно. Сначала это будет плюс 2-3, а после этого мы планируем, что наконец-то установятся положительные температуры, которые, как говорят, закрепятся над московским регионом.

— То есть где-то еще неделю — дней десять надо подождать?

— Недельку. Вообще, первое потепление уже в эти выходные планируется, потом небольшой откат, я так думаю, совсем небольшой, минус 4-5 будет минимальная температура, которая будет наблюдаться на неделе, а потом все, весне дорогу, потом будет тепло уже.

В пятницу, 30 марта, в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице 2-4 градуса, по области — от 0 до 5 градусов.