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Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено
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Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Движение по одной из четырех зимних автомобильных дорог Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничено. Остальные автозимники работают в штатном режиме, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.
"Три региональных автозимника работают в штатном режиме. Так, по сезонным трассам Салехард — Надым, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Уренгой — Красноселькуп разрешен проезд всех видов транспортных средств массой до 30 тонн. На автозимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр— Сале действует ограничение: разрешенный тоннаж на участке Аксарка — Панаевск составляет 20 тонн, на участок Панаевск — Яр-Сале допускается только полноприводный транспорт массой до 20 тонн", — говорится в сообщении.
Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы. «При движении по открытой зимней автодороге необходимо не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию. Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей», — добавили в пресс-службе.
По данным синоптиков, в понедельник на Ямале днем температура воздуха в зависимости от района ожидается от минус 9 до минус 22 градусов, местами небольшой снег.
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