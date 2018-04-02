Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено

Надым, "Три региональных автозимника работают в штатном режиме. Так, по сезонным трассам Салехард Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Уренгой — Красноселькуп разрешен проезд всех видов транспортных средств массой до 30 тонн. На автозимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр— Сале действует ограничение: разрешенный тоннаж на участке Аксарка — Панаевск составляет 20 тонн, на участок Панаевск — Яр-Сале допускается только полноприводный транспорт массой до 20 тонн", — говорится в сообщении.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы. «При движении по открытой зимней автодороге необходимо не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию. Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей», — добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, в понедельник на Ямале днем температура воздуха в зависимости от района ожидается от минус 9 до минус 22 градусов, местами небольшой снег.