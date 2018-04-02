Ещё
Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег и усилится ветер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США

Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег и усилится ветер 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге ожидается мокрый снег со шквалистым ветром, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Непогода придет в Северную столицу во вторник, 3 апреля.
Согласно прогнозу синоптиков, на город обрушится настоящая метель: пойдет мокры снег, а скорость ветра с западных и юго-западных направлений составит до 17 метров в секунду.
Спасатели советуют петербуржцам быть предельно осторожными на улице — избегать громоздких и неустойчивых конструкций, больших деревьев и рекламных щитов. Дома следует закрыть все окна. Водителям напоминают о том, что автомобиль лучше не парковать под деревьями.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Столярном переулке ЧП: прорвало трубу с горячей водой Для расследования дела в Кемерово пригласили экспертов из Санкт-Петербурга В Петербурге женщина нашла тело мужчины в съемной квартире
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки170
Трамп предложил Путину встретиться249
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию44
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции14
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение