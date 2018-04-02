Во вторник в Петербурге выпадет мокрый снег и усилится ветер

Петербурге ожидается мокрый снег со шквалистым ветром, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Непогода придет в Северную столицу во вторник, 3 апреля.

Согласно прогнозу синоптиков, на город обрушится настоящая метель: пойдет мокры снег, а скорость ветра с западных и юго-западных направлений составит до 17 метров в секунду.

Спасатели советуют петербуржцам быть предельно осторожными на улице — избегать громоздких и неустойчивых конструкций, больших деревьев и рекламных щитов. Дома следует закрыть все окна. Водителям напоминают о том, что автомобиль лучше не парковать под деревьями.