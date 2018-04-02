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Укргидрометцентр предупредил о предстоящем потопе
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Укргидрометцентр предупредил о предстоящем потопе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Дожди и таяние снега могут спровоцировать повышение уровня воды в нижнем течении Боржавы до 2,5 метров; на участке Тисы Бычков — Вилок, в нижних течениях Ужа и Латорицы до двух метров; реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовской и Ивано-Франковской областей), в верховьях и средних течениях рек Закарпатья до полутора метра; реках бассейнов Припяти, Западного Буга (Львовской и Волынской областей) до 70 см.
«Кроме того, возможно образование значительного местного стока с дополнительными подтоплениями и оползней переувлажненного почвы. В связи с весенним половодьем и осадками 2 апреля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дальнейший подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий», — говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Опасность подтопления пониженных незаселенных участков сохраняется в городе Вилково Одесской области. Ещё неделю назад полицейские и бойцы Национальной гвардии развернули там штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, охраняли общественный порядок около объектов, требующих первостепенной защиты в случае ухудшения ситуации и были готовы эвакуировать население в случае необходимости.
«3-5 апреля на украинском участке в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулём поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта», — говорится в сообщении.
Тем временем 192 населённых пункта Киевской, Житомирской, Волынской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Луганской остались без света из-за сильных порывов ветра, которые привели к срабатыванию систем защиты линий электропередач.
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