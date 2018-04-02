Дороги и тротуары отмоют после зимы

Он рассказал, что для очистки улиц воспользуются специально разработанным средством. Оно безопасно для людей и животных.

— Моющее средство добавят в бочки с водой. Консистенция состава будет пенообразная. Шампунем прольют дороги и тротуары. Через два часа улицы промоют водой. Процедуру проведут четыре раза подряд, — прокомментировал Дмитрий Башаров

Отметим, что специалисты очистят фасады и цокольные здания помещений от грязи. Начало работ назначено на теплое время года. Специалисты ждут плюсовой температуры, которая продержится более десяти дней.