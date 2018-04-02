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Дороги и тротуары отмоют после зимы
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Дороги и тротуары отмоют после зимы 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Он рассказал, что для очистки улиц воспользуются специально разработанным средством. Оно безопасно для людей и животных.
— Моющее средство добавят в бочки с водой. Консистенция состава будет пенообразная. Шампунем прольют дороги и тротуары. Через два часа улицы промоют водой. Процедуру проведут четыре раза подряд, — прокомментировал Дмитрий Башаров.
Отметим, что специалисты очистят фасады и цокольные здания помещений от грязи. Начало работ назначено на теплое время года. Специалисты ждут плюсовой температуры, которая продержится более десяти дней.
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