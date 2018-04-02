В Оренбургских реках начался подъем воды

Паводок совсем близко: плюсовые температуры способствуют быстрому подъему воды в реках.

Так, по данным последних замеров, Сакмара в районе поселка Чураево поднялась на 12 сантиметров. Урал при этом значительно отстает — в районе села Донское +2 сантиметра.

Самый большой подъем воды наблюдается на реке Илек в Акбулакском районе. Там уровень воды за сутки поднялся на 127 сантиметров, наблюдается течение поверх ледяной корки. Урал, несмотря на большие снежные массы по берегам, достаточно стабилен. На территории Оренбурга Орска река за сутки осталась на прежнем уровне. Колебания в 1-2 сантиметра зафиксировали в Илеке, Донском и Березовском.