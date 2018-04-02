В Оренбургских реках начался подъем воды 

Паводок совсем близко: плюсовые температуры способствуют быстрому подъему воды в реках.
Так, по данным последних замеров, Сакмара в районе поселка Чураево поднялась на 12 сантиметров. Урал при этом значительно отстает — в районе села Донское +2 сантиметра.
Самый большой подъем воды наблюдается на реке Илек в Акбулакском районе. Там уровень воды за сутки поднялся на 127 сантиметров, наблюдается течение поверх ледяной корки. Урал, несмотря на большие снежные массы по берегам, достаточно стабилен. На территории Оренбурга и Орска река за сутки осталась на прежнем уровне. Колебания в 1-2 сантиметра зафиксировали в Илеке, Донском и Березовском.
При этом на большинстве водоемов по сей день сохраняется полный или частичный ледостав, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.