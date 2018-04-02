Дорожники вышли на улицы Петрозаводска в разгар начавшегося снегопада

Сильный снегопад, по информации прогнозирующих организаций, закончится в карельской столице в 15.00.

Работники ООО «ТехРент» приступили к обработке улиц Петрозаводска противогололедными материалами, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы. Борьбой со снежными наносами на дорогах заняты несколько звеньев специализированной техники. Обработку проезжей части петрозаводских улиц пескосоляной смесью ведут четырнадцать комбинированных дорожных машин.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, согласно прогнозу, сильный снегопад, начавшийся сейчас в Петрозаводске , должен завершиться после 15 часов дня.

Сразу же по окончании метели подрядчик приступит к очистке улиц и вывозу снега. Вместе с тем, пользуясь случаем, напоминаю, что после снегопада прогнозируется резкое потепление, возможен дождь. В связи со сложными метеоусловиями Администрация Петрозаводска призывает горожан соблюдать особую осторожность на дорогах,

— отметил Андрей Бекелев.