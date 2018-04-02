Власти Челябинска приступили к ямочному ремонту, несмотря на снег

Ямочный ремонт стартовал в Челябинске , несмотря на снегопад и минусовые температуры, рассказал на аппаратном совещании в понедельник, 2 апреля, глава города Евгений Тефтелев

Дорожники уже работают на Свердловском проспекте. Комментируя жалобы горожан, Тефтелев отметил, что для восстановления дорожного полотна используются современные технологии. За счёт них асфальт укладывается качественно даже в сырую погоду.

«Дорожники уверяют, что технологии позволяют делать ямочный ремонт при -5 градусах, — отметил глава Челябинска. — Хотя для капитального ремонта всё-таки надо, чтобы температура была плюсовая».

Отметим, как и в прошлом году для ямочного ремонта применяют литой асфальт. Рабочие при помощи отбойных молотков убирают повреждённое полотно, вырезая его кусками — так называемыми картами. После чего выдувается грязь и делается просушка, а затем карты заливают литым асфальтобетоном, температура которого 200–220 градусов. Смесь разглаживают, а для улучшения сцепления производят подсыпку залитого покрытия. Примерно через 40 минут смесь затвердевает. Гарантия по такой технологии составляет год.