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Резкое потепление до +7°С придет в Новосибирск к Пасхе
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Резкое потепление до +7°С придет в Новосибирск к Пасхе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В связи непогодой, которая ожидает жителей Новосибирска и районов области 3, 4 и 5 апреля, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.
«Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках с целью предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях, — сообщили в ГУ МВД по региону. — Госавтоинспекция направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами».
«По предварительным данным, на этой неделе погода в Новосибирске и области резко изменится, и в четверг, 5 апреля, в регион придет настоящая весна, — успокаивают синоптики. — В среду, 4 апреля, в отдельных районах еще сохранятся небольшие осадки. Температура днем — 0 –5°С, ночью по области минус 9°С. Но с четверга мы ожидаем прекращение осадков и резкое повышение температур. Днем столбики термометров повысятся до плюс 2-7°С, ночью будут в пределах 0-5°С. Ветер южный, от слабого до умеренного». В пятницу, 6 апреля, также без осадков и с южным ветром. Температура днем — плюс 6-8 градусов. В выходные дни продолжится повышение температур. Такое потепление может спровоцировать вскрытие рек и повышение уровней, поэтому жителям, находящимся в зонах подтоплений, надо быть предельно внимательными. В субботу, 7 апреля, днем температура воздуха около +5 градусов. Южный ветер от слабого до умеренного и без осадков. В Пасху, 8 апреля, днем столбики термометров могут зафиксироваться на отметке плюс 7 градусов, но в течение дня погода начнет меняться, южный ветер с переходом на юго-западный и с порывами до 14 м/с, местами ожидаются небольшие осадки. В ночь на понедельник температура в среднем около нуля.
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