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Калининградский аэропорт Храброво возобновил работу
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Калининградский аэропорт Храброво возобновил работу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Это подтверждают в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, из-за неблагоприятных метеоусловий с вечера воскресенья были задержаны и отменены все рейсы.
«На данное время прибыл рейс SU 1008 за 01.04.2018 (в 06:37). Ожидается прибытие рейсов SU 1004, SU 1006 из Москвы (Шереметьево) в 08:46 и 08:35 соответственно. Также в 08:50 ожидается прибытие рейсов за 01.04.2018г. SU 6329 из Санкт-Петербурга и UT 393 из Москвы (Внуково)», — говорится в сообщении аэропорта.
Отметим, что в ближайшее время начнется отправка самолетов из Калининграда.
При этом рейсы авиакомпании «Победа» DP 261/262 за 1 апреля отменены, рейсы за 2 апреля выполняются по расписанию.
Подробности можно уточнить в справочной аэропорта по номеру +7 (4012) 300-300.
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