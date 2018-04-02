Калининградский аэропорт Храброво возобновил работу

Это подтверждают в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, из-за неблагоприятных метеоусловий с вечера воскресенья были задержаны и отменены все рейсы.

«На данное время прибыл рейс SU 1008 за 01.04.2018 (в 06:37). Ожидается прибытие рейсов SU 1004, SU 1006 из Москвы Шереметьево ) в 08:46 и 08:35 соответственно. Также в 08:50 ожидается прибытие рейсов за 01.04.2018г. SU 6329 из Санкт-Петербурга и UT 393 из Москвы ( Внуково )», — говорится в сообщении аэропорта.

Отметим, что в ближайшее время начнется отправка самолетов из Калининграда

При этом рейсы авиакомпании «Победа» DP 261/262 за 1 апреля отменены, рейсы за 2 апреля выполняются по расписанию.

Подробности можно уточнить в справочной аэропорта по номеру +7 (4012) 300-300.