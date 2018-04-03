Мэр Бийска отчитал дорожников за некачественную уборку снега с улиц города

Мэр Бийска Александр Студеникин остался недоволен работой дорожников и дал советы по уборке проезжей части.

Как пишет Бийский рабочий, градоначальник не видит смысла в уборке снега в ночное время, поскольку из-за понижения температуры снежные завалы просто невозможно убрать. По его словам, выполнять данную работу лучше днем, когда снег растает. Кроме того, он попросил коммунальщиков не забывать об уборке снега с обочин.

На трамвайных переездах работникам посоветовали вручную отбивать снежные накаты, а также не жалеть песко-соляной смеси.

Мэрия отказывается принимать работу коммунальщиков, если данные требования не будут выполнены.

Между тем дорожники заявили, что после снегопада они работали 18 часов в две смены. Быстро избавиться от последствий стихии не удастся.