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Мэр Бийска отчитал дорожников за некачественную уборку снега с улиц города
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Мэр Бийска отчитал дорожников за некачественную уборку снега с улиц города 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Мэр Бийска Александр Студеникин остался недоволен работой дорожников и дал советы по уборке проезжей части.
Как пишет Бийский рабочий, градоначальник не видит смысла в уборке снега в ночное время, поскольку из-за понижения температуры снежные завалы просто невозможно убрать. По его словам, выполнять данную работу лучше днем, когда снег растает. Кроме того, он попросил коммунальщиков не забывать об уборке снега с обочин.
На трамвайных переездах работникам посоветовали вручную отбивать снежные накаты, а также не жалеть песко-соляной смеси.
Мэрия отказывается принимать работу коммунальщиков, если данные требования не будут выполнены.
Между тем дорожники заявили, что после снегопада они работали 18 часов в две смены. Быстро избавиться от последствий стихии не удастся.
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 Ещё 2 источника 
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