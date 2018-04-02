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Минувший март стал самым холодным в Ижевске за последние 47 лет
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Минувший март стал самым холодным в Ижевске за последние 47 лет 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Минувший март стал самым холодным в Ижевске за 47 лет. Последний раз такое понижение температуры наблюдалось в 1971 году, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.
Среднесуточная температура в марте составила -9,3 градусов Цельсия. Самой морозной оказалась ночь на 11 марта, в этом время температура воздуха опустилась до -28. Максимальная температура зафиксирована по северу республики 26 марта: +2,1 градуса.
Как отмечают синоптики, почти каждый день показатели опускались ниже норм.
«Отрицательный рекорд марта в целом принадлежит 1963 году, когда среднемесячная температура воздуха составила -13,7 °С», — сообщают в пресс-службе.
ИА «Сусанин»: последние новости
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