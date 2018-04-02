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МЧС: территория подтоплений талыми водами в Хакасии может вырасти к концу недели
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МЧС: территория подтоплений талыми водами в Хакасии может вырасти к концу недели 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Территория подтопления талыми водами в Хакасии может увеличиться из-за потепления и высокого уровня снега. Об этом в понедельник сообщил региональный главк МЧС.
"Сейчас вся равнинная часть Хакасия закрыта снегом и его слой достаточно высокий. В полях наблюдается много замерзших озер талой воды, наступившие заморозки пока сдерживают таяние, однако прогноз неутешительный. Синоптики обещают потепление уже в конце недели, а это неизбежно повлечет за собой существенное увеличение площади подтопленных территорий", — говорится в сообщении.
МЧС совместно с представителями Хакасского Гидрометцентра и Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности республики провели вертолетный облет. Специалисты оценили гидрологическую ситуацию в целом, а также выявили районы, где в ближайшее время может потребоваться дополнительная помощь спасателей.
Ранее сообщалось, что глава Хакасии Виктор Зимин с 28 марта ввел режим ЧС на всей территории республики.
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