Прогноз погоды в Нижнем Новгороде. Минус на плюс, снег на дождь

В понедельник, 2 апреля дождливо и пасмурно. Температура воздуха утром +1°С, днем и вечером +4.. +5°С. Ветер юго-восточный 5-6 м/с.

У православных верующих сегодня началась Страстная неделя. Этот день считается Великим понедельником и наступает вслед за Вербным воскресеньем. Семь дней верующие готовятся к празднику Светлой Пасхи.

Страстная неделя — это самая строгая неделя Великого поста. Все дни страстной недели посвящаются воспоминанию страданий и смерти Иисуса Христа

Сегодня, в Великий понедельник, было принято начисто убираться в доме.

Во вторник, 3 апреля также весь день будет пасмурно, днем и вечером велика вероятность дождей. Сохранится плюсовая температура +2.. +4°С. Ветер южный 4-5 м/с.

Великий вторник — второй день Страстной недели. По давним традициям положено было делать «соченое молоко» (смешивали конопляное и льняное семя, толокли в ступке и разводили водой). Этим молоком поили домашнюю скотину или окропляли жилище.

В среду, 4 апреля утром слегка подморозит -1°С, будет пасмурно. Днем наконец выглянет солнце и до вечера синоптики ожидают ясную погоду. Температура воздуха +1.. +4°С. Ветер утром и днем западный 2-4 м/с, вечером северо-западный 2 м/с.

Великая среда — в этот день наши предки собирали талую воду, разводили в ней четверговую соль (черную соль, специальный продукт в православной культуре), оставшуюся с прошлого года, и обрызгивали свое жилье и всю живность от сглаза. Тогда весь год можно жить спокойно.