Волгоградцев ожидает потепление до +13ºС

Синоптики прогнозируют потепление до +13ºС и даже до +16ºС в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 2 апреля днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет южный и юго-восточный 6-11м/с, ночью местами порывы 13-18м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -1… +4 °С. Днем потеплеет до +6… +11ºС, местами до +16°С.

3 апреля днем тоже ожидается дождь. Ветер прогнозируется юго— восточный с переходом на юго-западный 6-11м/с, местами порывы 13-18м/с. Ночью похолодает до +2… +7ºС, а днем потеплеет до +3…+8ºС, местами до +13ºС.