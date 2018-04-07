В воскресенье синоптики обещают пензенцам небольшой дождь и 11 градусов тепла

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в воскресенье, 8 апреля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Прогнозируется северо-западный ветер, его скорость может достигать 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +6 +11ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.

Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и неожиданных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом, а также соблюдать скоростной режим