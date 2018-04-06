Пензенских водителей предупредили о тумане на дорогах

Управление МЧС России по Пензенской области предупреждает пензенцев о тумане, который опустится на регион в пятницу, 6 апреля. По данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется ветер переменных направлений, его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -4ºС, днем воздух прогреется до +8ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за тумана, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.

В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом, а также соблюдать ПДД и скоростной режим.