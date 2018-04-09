9 апреля пензенским автомобилистам обещают 13 градусов тепла без существенных осадков

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в понедельник, 9 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, его скорость может достигать 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +8+13ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.

Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.