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5 апреля пензенским автомобилистам обещают плюсовую температуру без существенных осадков
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5 апреля пензенским автомобилистам обещают плюсовую температуру без существенных осадков 

PNZdrive 5 апреля 2018
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в четверг, 5 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется северный ветер, его скорость может достигать 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -4 градусов мороза, днем воздух прогреется до +8ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом, а также соблюдать скоростной режим.
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