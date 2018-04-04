4 апреля пензенских автомобилистов ждут дождь, туман и гололед

Региональное Управление МЧС предупреждает жителей Пензенской области об ухудшении дорожной обстановки в среду, 4 апреля. Так, по данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная с прояснениями погода, по всей территории региона небольшие и умеренные осадки, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед. Прогнозируется северо-западный ветер, его скорость может достигать 5-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков, тумана, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за ледяного дождя возможны отключения электроэнергии. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.

В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать достаточную дистанцию и безопасный боковой интервал, соблюдать скоростной режим.