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4 апреля пензенских автомобилистов ждут дождь, туман и гололед
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4 апреля пензенских автомобилистов ждут дождь, туман и гололед 

PNZdrive 4 апреля 2018
Фото: PNZdrive
Региональное Управление МЧС предупреждает жителей Пензенской области об ухудшении дорожной обстановки в среду, 4 апреля. Так, по данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная с прояснениями погода, по всей территории региона небольшие и умеренные осадки, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед. Прогнозируется северо-западный ветер, его скорость может достигать 5-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков, тумана, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за ледяного дождя возможны отключения электроэнергии. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать достаточную дистанцию и безопасный боковой интервал, соблюдать скоростной режим.
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