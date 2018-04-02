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2 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, туман и плюсовую температуру
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

2 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, туман и плюсовую температуру 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в понедельник, 2 апреля, в регионе ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Слабый гололед и слабый туман. Прогнозируется южный ветер, его скорость может достигать 11-16 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -3ºС, днем воздух прогреется до +7ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков и тумана, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом, а также соблюдать ПДД и скоростной режим.
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