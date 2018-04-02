2 апреля пензенским автомобилистам обещают дождь, туман и плюсовую температуру

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области , в понедельник, 2 апреля, в регионе ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Слабый гололед и слабый туман. Прогнозируется южный ветер, его скорость может достигать 11-16 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -3ºС, днем воздух прогреется до +7ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков и тумана, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.