Ещё
10 апреля пензенским автомобилистам обещают 17 градусов тепла без существенных осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10 апреля пензенским автомобилистам обещают 17 градусов тепла без существенных осадков 

PNZdrive 10 апреля 2018
Фото: PNZdrive
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, во вторник, 10 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, его скорость может достигать 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12+17ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Неблагоприятные явления не прогнозируются. Опасные явления — подъем уровня воды на реке Атмис», — сообщает пресс-служба управления.
Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать аварийно-опасных маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
PNZdrive: последние новости
Из-за масштабного ремонта изменится график движения поездов «Пенза-Рузаевка» В Пензе начали борьбу с летающей пылью вдоль основных магистралей Пензенская прокуратура вскрыла картельный сговор между тремя дорожными фирмами
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США249
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии244
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН231
Украинцы жалуются на русский язык88
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»175
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение