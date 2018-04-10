10 апреля пензенским автомобилистам обещают 17 градусов тепла без существенных осадков

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, во вторник, 10 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, его скорость может достигать 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12+17ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Неблагоприятные явления не прогнозируются. Опасные явления — подъем уровня воды на реке Атмис», — сообщает пресс-служба управления.

Сотрудники регионального МЧС настоятельно рекомендуют пензенским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, избегать аварийно-опасных маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.