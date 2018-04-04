Движение грузовых автомобилей по двум автозимникам на Ямале ограничено

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Движение для грузовых автомобилей по двум зимним автомобильным дорогам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничено из-за повышения температуры воздуха. Остальные два автозимника работают в штатном режиме, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"На двух ямальских автозимниках введены ограничения для грузовых автомобилей. Так, зимняя автомобильная дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале работает в следующем режиме: по участку Аксарка — Салемал — Панаевск открыто движение для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тонн, по участку Панаевск — Яр-Сале движение запрещено для всех транспортных средств до 20 тонн. Ограничения введены до улучшения погодных условий. На автозимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в связи с повышением температуры открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн", — говорится в сообщении.

Надым и В пресс-службе добавили, что автозимники Салехард Уренгой — Красноселькуп открыты для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.

По данным синоптиков, днем в среду в зависимости от района ЯНАО температура воздуха будет варьироваться от минус 7 до плюс 2 градусов, однако местами ожидается до минус 20 градусов.