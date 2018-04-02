Новая рабочая неделя в Ленобласти началась со снегопада

Начало второго месяца весны не ознаменовалось тёплой солнечной погодой. Более того, прогнозы МЧС оказались верны: 47 регион накрыл циклон, который принёс с собой мокрый снег.

Согласно прогнозу погоды на день, мокрый снег продолжит заваливать Ленобласть Петербург до полудня. Затем, из-за повышения температуры до весенних +3, он сменится дождём. В результате такого перепада дороги региона могут оказаться залитыми водой и грязной массой.

Напомним, 1 апреля гидрометеослужба МЧС на полном серьёзе сообщала, что на территории Ленинградской области в понедельник ожидаются дождь и снег, которые приведут к сложной обстановке на дорогах и возможным авариям на системах ЖКХ.