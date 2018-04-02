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Новая рабочая неделя в Ленобласти началась со снегопада
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю
Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

Новая рабочая неделя в Ленобласти началась со снегопада 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Начало второго месяца весны не ознаменовалось тёплой солнечной погодой. Более того, прогнозы МЧС оказались верны: 47 регион накрыл циклон, который принёс с собой мокрый снег.
Согласно прогнозу погоды на день, мокрый снег продолжит заваливать Ленобласть и Петербург до полудня. Затем, из-за повышения температуры до весенних +3, он сменится дождём. В результате такого перепада дороги региона могут оказаться залитыми водой и грязной массой.
Напомним, 1 апреля гидрометеослужба МЧС на полном серьёзе сообщала, что на территории Ленинградской области в понедельник ожидаются дождь и снег, которые приведут к сложной обстановке на дорогах и возможным авариям на системах ЖКХ.
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