Паводка в Башкирии не будет? Малоснежная зима грозит обмелением рек

Эксперты прогнозируют, что из-за малоснежной зимы в этом году паводок не принесет больших проблем населению. Но все может измениться, если будут наблюдаться обильные осадки: промерзшая без снега земля не успеет впитать всю воду.

Ледоход стартует в Шакше

25 марта стали известны прогнозы на поведение рек и водохранилищ во время половодья. Пока даты вскрытия рек приблизительные. Ледоход начнётся на реке Уфе у посёлка Шакша 6 апреля (в прошлом году 3 апреля), 9 апреля — на Белой у Ишимбая и Стерлитамака , 10-го — Ай у села Метели.

Позже всего — 24 апреля — лёд тронется на Нугушском водохранилище у деревни Сергеевка

«Максимальные уровни воды на большинстве рек бассейна реки Белой ожидаются ниже нормы на 0,5 — 2,5 метра, — говорит ведущий гидролог Башкирского УГМС Юлия Ахтариева. — Однако при дружном развитии половодья, во время вскрытия степных и горных водоёмов, возможны образования заторов льда, и тогда уровни подъема могут превысить наши прогнозы. Максимальная отметка намечается ниже средних многолетних значений у 31 населённого пункта. Маловодье грозит крупным артериям — Белой, Уфе и Дёме. Выше средних значений ожидаются подъёмы рек Лемеза в Иглинском районе — до 310 см, Усень у города Туймазы в Туймазинском районе (до 300 см), Чермасан у деревни Новоюмраново в Чекмагушевском районе (до 700 см).

Начальник Управления гражданской защиты Уфы Расим Абдуллин сообщил, что на 20 марта, по данным снегосъёмок, запасы в снежном покрове в бассейне реки Белая, включая реку Уфа, на 49% ниже нормы. Высота снега в целом по бассейну реки составляет около 35 см, что на 40% ниже нормы.

«При таком количестве снега и неблагоприятном развитии паводковой ситуации возможен подъём уровня рек Белая и Уфа от 4 до 5 метров. В этом случае на территории города в зону затопления жилые дома не попадают», — рассказал начальник управления.

По его словам, при уровне воды на реке Белой в 520 см возможен перелив автомобильной дороги между Романовкой в Дёмском районе и Козарез в Ленинском районе города.

При условиях максимального уровня воды реки Белой и реки Демы возможны подтопления улиц Фурманова в Калининском районе города и Элеваторной в Кировском районе.

Миллионы на прогнозы

Гидрологи подсчитали ожидаемый объём весеннего половодья. Судя по цифрам, Белая обмелеет в трёх городах — Уфе, Стерлитамаке и Бирске . Уровень воды снизится вдвое к прошлогодним показателям и средним значениям. Нугушское водохранилище постигнет та же участь. Только река Буй в Янаульском районе даст воды на среднем уровне. Следовательно, Буй у деревни Татарская Урада может сбросить вдвое больше запасов, чем в 2017 году. На 20 кубометров в секунду вырастут сбросы Белой у деревни Шушпа и базы отдыха «Арский камень» в Белорецком районе. В низовьях у Стерлитамака, Уфы и Бирска она потеряет вдвое меньше воды, чем в прошлогоднее половодье. Как и река Нугуш в Нугушском гидроузле.

Заместитель министра природопользования и экологии Виталий Тюр подчеркнул, что ёмкости всех водохранилищ и гидротехнических сооружений республики — это 3 млрд кубометров — недостаточно для того, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов при сильном наводнении и решить проблему при низком.

«Есть опасность, что весной не заполним Нугушское водохранилище, — сказал Виталий Артурович. — На 80-100 млн кубометров воды в нем будет меньше. Поэтому наша жемчужина этим летом может потерять туристов. Если в прошлом году было 300% запасов влаги в снеге, то в этом только 50%».

Он уточнил, что нельзя утверждать, что обязательно будет маловодье. Многое зависит от температуры воздуха, толщины промерзания почвы, дождей. Министерство проводит авиационную гамма-съёмку снежного покрова в бассейнах рек и корректирует прогнозы. На эти цели из бюджета выделено 10 млн рублей.

Половодье угрожает разносом загрязнителей со свалок и отравлением питьевой воды. Даже на полигонах есть опасные вещества и ртутные лампы. Если полигоны ТБО построены правильно, получили положительное заключение государственной экологической экспертизы, у них есть гидроизоляция и перехват грунтовых вод. У нас есть Управление государственного аналитического контроля, лаборатория которого проводит анализы и сточных вод, и рек — ниже и выше мест, где могут попасть загрязнители. В этом году будет 15 таких створов.

Последний раз сильное половодье в республике было в 2007 году. Потом начался спад. Самые низкие уровни зафиксированы с 2010 по 2012 годы.