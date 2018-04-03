Синоптики: весна смогла добраться до Орловщины

Циклон из Зарубежной Европы, переместившись в район стран Балтии, принес долгожданное весеннее потепление в центральные области России и в Орловскую область в том числе, сообщает Росгидромет

Прохождение холодного атмосферного фронта западно-европейской циклона сегодня, 3 апреля, ненадолго снизит температуру воздуха.

В Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью прошли небольшие (1-2 мм), местами умеренные (2-3 мм) осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также местами ожидаются небольшие (1-2 мм) осадки.

Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -1.. +4°С. Днем столбики термометров покажут +2.. +7°С.

В Росгидромете отмечают, что даже такая температура на несколько градусов будет выше климатической для начала апреля. С 4 апреля погода опять возьмет курс на постепенное потепление, которое достигнет апогея на этой неделе в пятницу, 6 апреля. Днем до 10..15°.