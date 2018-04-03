Ещё
Синоптики: весна смогла добраться до Орловщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики: весна смогла добраться до Орловщины 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Циклон из Зарубежной Европы, переместившись в район стран Балтии, принес долгожданное весеннее потепление в центральные области России и в Орловскую область в том числе, сообщает Росгидромет.
Прохождение холодного атмосферного фронта западно-европейской циклона сегодня, 3 апреля, ненадолго снизит температуру воздуха.
В Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью прошли небольшие (1-2 мм), местами умеренные (2-3 мм) осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также местами ожидаются небольшие (1-2 мм) осадки.
Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -1.. +4°С. Днем столбики термометров покажут +2.. +7°С.
В Росгидромете отмечают, что даже такая температура на несколько градусов будет выше климатической для начала апреля. С 4 апреля погода опять возьмет курс на постепенное потепление, которое достигнет апогея на этой неделе в пятницу, 6 апреля. Днем до 10..15°.
Сообщение Синоптики: весна смогла добраться до Орловщины появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На Орловщину надвигается резкое потепление Мартовские морозы задержались на Орловщине Орловский СКР разыскивает поэта-экстремиста
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ92
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну110
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев316
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России593
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»154
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение