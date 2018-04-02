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Дождливый апрель: на Орловщину пришла «мокрая» весна
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Дождливый апрель: на Орловщину пришла «мокрая» весна 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
Орловская область по прежнему остаётся под влиянием атмосферного фронта, центр которого переместился с Белоруссии на Ленинградскую область, сообщают синоптики Росгидромета.
Сегодня, 2 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Днем, на всей территории региона, ожидается дождь.
Ветер южной четверти 8-13 м/с, ночью местами порывы достигали 19м/с. Температура ночью составила +1.. +6°С. Днем столбики термометров покажут +5.. +10°С. Атмосферное давление с утра составило 734 мм р/с, в течение дня оно будет слабо расти и достигнет 736 мм р/с.
Сообщение Дождливый апрель: на Орловщину пришла «мокрая» весна появились сначала на РИА 57.
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