Дождливый апрель: на Орловщину пришла «мокрая» весна

Сегодня, 2 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Днем, на всей территории региона, ожидается дождь.

Ветер южной четверти 8-13 м/с, ночью местами порывы достигали 19м/с. Температура ночью составила +1.. +6°С. Днем столбики термометров покажут +5.. +10°С. Атмосферное давление с утра составило 734 мм р/с, в течение дня оно будет слабо расти и достигнет 736 мм р/с.