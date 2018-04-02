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Синоптики: на Среднем Урале начинается настоящая весна
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Синоптики: на Среднем Урале начинается настоящая весна 

АиФ Урал 43 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Специалисты Уралгидрометцентра сообщили о сильном ветре, мокром снеге и гололеде в Свердловской области в начале рабочей недели. Но через два дня ситуация заметно улучшится до теплой плюсовой температуры, сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
В Свердловской области потеплеет до +8С°. Существенно изменения коснутся в середине недели со среды. «Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +6, +8°С в Екатеринбурге. В Свердловской области — переменная облачность, местами небольшой снег, днем мокрый снег. Температура — от +3 до +8С°», — проинформировали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Однако перед наступлением весенней теплой погоды уральцам придется пережить гололед, выпадение мокрого снега и сильный ветер, достигающий порывов до 14-16 м/с. Такой прогноз дается по территории Среднего Урала на ближайшие два дня. В Екатеринбурге тем временем будет не так ветрено — до 9 м/с, а температура воздуха постепенно пойдет на плюс: если сегодня в столице Урала будет +3С°, то во вторник — до +6°С.
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