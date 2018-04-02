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С каждым днем выходить на лед становится всё опасней
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С каждым днем выходить на лед становится всё опасней 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области начался период активного разуршения льда на водоемах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, резкому разрушению льда способствуют плюсовые температуры, весенне солнце, осадки и ветреная погода. Под действием солнечных лучей меняется структура льда, он резко теряет прочность и целостность, становится пористым. Изменения не заметны человеческому глазу, поэтому выход на лед таит в себе большую опасность. Выезд на лед водоемов на автотранспорте категорически запрещен.
На территории Кемеровской области существует 180 мест потенциального выхода людей на лед. Участники акции «Безопасный лёд» ведут с населением разъяснительные беседы, рассказывая об опасностях, которые таит в себе лед на водоемах весной.
«Погода в это время, как правило, нестабильна — потепление сменяется похолоданием и наоборот, но снеготаяние и разрушение льда на водоёмах происходит интенсивно. Относительно безопасные условия для подлёдного лова сохраняются на закрытых водоемах, это небольшие озёра и пруды в лесных массивах. Однако и там при выходе на лёд следует в полной мере соблюдать меры безопасности и правила поведения на весеннем льду», — рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЧС Сибирского регионального центра МЧС России майор внутренней службы Александр Лысенко.
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