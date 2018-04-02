С каждым днем выходить на лед становится всё опасней

Кемеровской области начался период активного разуршения льда на водоемах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, резкому разрушению льда способствуют плюсовые температуры, весенне солнце, осадки и ветреная погода. Под действием солнечных лучей меняется структура льда, он резко теряет прочность и целостность, становится пористым. Изменения не заметны человеческому глазу, поэтому выход на лед таит в себе большую опасность. Выезд на лед водоемов на автотранспорте категорически запрещен.

На территории Кемеровской области существует 180 мест потенциального выхода людей на лед. Участники акции «Безопасный лёд» ведут с населением разъяснительные беседы, рассказывая об опасностях, которые таит в себе лед на водоемах весной.