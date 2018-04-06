Уровень воды в Оби у Барнаула приближается к критической отметке

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула поднялся до 439 см, до критической отметки остался метр.

По данным алтайского ЦГМС, подтопление территории в пригороде Барнаула начинается, когда вода поднимается на отметку 540 см.

Опасная обстановка отмечается и на реке Алей у города Алейска — 794 см при отметке 760 см. Ожидается подъем уровня воды в реке Ануй (Солонешное) и в Чарыше (свх. Чарышский).

Отметим, ранее городская администрация сообщала, что в поселке Ильича было принято решение о закрытии задвижки водопропускного устройства, поскольку появилась угроза подтопления.