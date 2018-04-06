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Уровень воды в Оби у Барнаула приближается к критической отметке
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Уровень воды в Оби у Барнаула приближается к критической отметке 

АиФ — Алтай 27 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула поднялся до 439 см, до критической отметки остался метр.
По данным алтайского ЦГМС, подтопление территории в пригороде Барнаула начинается, когда вода поднимается на отметку 540 см.
Опасная обстановка отмечается и на реке Алей у города Алейска — 794 см при отметке 760 см. Ожидается подъем уровня воды в реке Ануй (Солонешное) и в Чарыше (свх. Чарышский).
Отметим, ранее городская администрация сообщала, что в поселке Ильича было принято решение о закрытии задвижки водопропускного устройства, поскольку появилась угроза подтопления.
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