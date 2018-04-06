Подъем воды в пригороде Барнаула прогнозируется выше критического

БАРНАУЛ , 6 апреля. / ТАСС /. Жители поселка Затон в пригороде столицы Алтайского края — города Барнаула, ожидают сильный паводок — готовят лодки и поднимают повыше свое имущество. Подъем воды на этой территории ожидается выше 6 метров при критической отметке 540 см, сообщил в пятницу во время выездного заседания по пропуску паводковых вод глава администрации Барнаула Сергей Дугин

"Главное — это вопрос жизнеобеспечения населения, которое находится в территории, подверженной подтоплению. По прогнозу вода поднимается до 6 метров при критической отметке в 540 см. Подтопления будут, ожидаем в Затоне, могут быть в поселке Ильича [входит в городской округ Барнаула]. Сегодня уровень — 440 см, остался всего метр — толщина льда на Оби очень большая, он стоит — нет массового стока с рельефа, чтобы он поднял лед", — сказал Дугин.

В поселке с населением 2390 человек активно готовятся к подтоплению: подготовлены места для эвакуации домашних животных, ведут отсыпку низменных участков, готов запас медикаментов и продуктов первой необходимости. Изготовлены 120 настилов из досок, укрепленных на стойках из деревянных брусьев, чтобы по ним жители Затона могли передвигаться на сухие участки из своих домов. По словам начальника территориального управления микрорайона Затон Вадима Чутчева, в поселке зарегистрировано 372 лодки — на случай повышения уровня воды есть договоры с местным населением, которое готово предоставлять их для передвижения по поселку.

Как готовится местное население

Как рассказала корр. ТАСС местная жительница Елена Подина, по поселку постоянно проводят подворовые обходы — памятки о том, как нужно вести себя во время паводка, спасать себя и других, разнесли уже трижды. Затон готовится к подтоплению каждый год — в 2014 году вода в поселке у реки Оби поднялась до 752 см, превысив рекордный уровень 1969 года в 737 см.

"Мы смотрим по окраине — как вода начинает походить, ориентируемся, какой будет уровень, начинаем поднимать вещи. Мы уже знаем, какие уровни воды в каком году были. В этом году обещают 6 метров, мы готовимся — у себя в гараже готовим лодки, бродни, поднимаем вещи, есть костюмы специальные, из погребов все вынимаем заранее. Нас местное территориальное управление к этому готовит еще с начала зимы", — рассказала корр. ТАСС Подина.

Еще одна жительница Затона Татяна Миллер будет эвакуировать к себе в квартиру на втором этаже пожилую мать. Татьяна рассказала, что помнит, как за 43 года, которые семья живет в поселке, в 2014 году впервые вода зашла в дом — мать до сих пор боится и не хочет вновь пережить этого.

Пока общая паводковая ситуация в Алтайском крае остается стабильной: как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, на сегодня подтоплены 247 приусадебных участков — вчера их было 300, подтопленных домов не осталось. В то же время, в регионе, как и ожидалось по прогнозу, началось потепление и снеготаяние — в Топчихинском районе, по данным управления автодорог края «Алтайавтодор», подтоплен талой водой участок дороги и движение там организовано в объезд.