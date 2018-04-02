Какую летнюю резину выбрать? Сравнение 10 лучших шин

В испытаниях приняли участие покрышки популярной размерности 205/55 R 16. Основная часть моделей хорошо известна в России , но также присутствуют колеса от малоизвестных брендов, которые, тем не менее, можно купить и у нас. Обратите внимание, что в ADAC не погнушались провести испытания не самых новых шин, которые, тем не менее, хорошо себя показали.

Michelin Primacy 3 Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,6 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7 Ездовой комфорт: 5,8 Сопротивление качению: 8,2 Износ по итогам теста: 10 Общий балл: 7,8 Плюсы: отличный баланс характеристик на сухом покрытии, достойное поведение в дождь

Минусы: не обнаружено

Bridgestone Turanza T001 Evo Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,2 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 8 Ездовой комфорт: 5,2 Сопротивление качению: 7,8 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 7,4 Плюсы: отличный баланс на мокром покрытии, хорошее поведение на сухой дороге

Минусы: не обнаружено

Continental Premium Contact 5 Сцепные свойства на сухой поверхности: 7,6 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7,6 Ездовой комфорт: 5,4 Сопротивление качению: 8,6 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 7,4 Плюсы: шины с отлично сбалансированными характеристиками, обеспечивают снижение расхода топлива и хороши на мокрой поверхности

Минусы: не обнаружено

Firestone Road Hawk

Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,6 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7,6 Ездовой комфорт: 4,6 Сопротивление качению: 8 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 7,4 Плюсы: хорошо сбалансированная шина, достойное поведение на мокрой поверхности

Минусы: не обнаружено

Hankook Ventus Prime 3 K125

Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,8 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7 Ездовой комфорт: 5,2 Сопротивление качению: 7,8 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 7,2 Плюсы: высокий баланс свойств, образцовое поведение на сухой дороге и хорошие манеры на влажном покрытии

Минусы: не обнаружено

Semperfit SpeedLife 2 Сцепные свойства на сухой поверхности: 7,2 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7,8 Ездовой комфорт: 5,2 Сопротивление качению: 7,6 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 7,2 Плюсы: отлично сбалансированная покрышка, особенно ярко демонстрирующая свои преимущества на мокром покрытии и с достойными характеристиками на сухой дороге

Минусы: не обнаружено

ESA Tecar Spirit 5 HP Сцепные свойства на сухой поверхности: 7,8 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 6,8 Ездовой комфорт: 4,6 Сопротивление качению: 8 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 6,8 Плюсы: хорошее поведение на сухом покрытии

Минусы: есть недочеты на мокрой дороге при сравнении с лучшими в рейтинге

Kumho Ecsta HS51

Сцепные свойства на сухой поверхности: 6,8 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7 Ездовой комфорт: 5,6 Сопротивление качению: 7,6 Износ по итогам теста: 7 Общий балл: 6,8 Плюсы: хорошее поведение на мокром покрытии

Минусы: есть недочеты на сухой дороге при сравнении с лучшими в рейтинге

Pirelli Cinturato P7 Blue

Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,6 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 6,8 Ездовой комфорт: 4,2 Сопротивление качению: 8,4 Износ по итогам теста: 9 Общий балл: 6,8 Плюсы: очень хорошие характеристики на сухой поверхности, высокое сопротивление износу, обеспечивают снижение расхода топлива

Минусы: есть недостатки на мокром покрытии

Fulda EcoControl HP Сцепные свойства на сухой поверхности: 6,8 Сцепные свойства на мокрой поверхности: 6,2 Ездовой комфорт: 5,2 Сопротивление качению: 7,6 Износ по итогам теста: 9 Общий балл: 6,2 Плюсы: малый износ

Минусы: сравнительно слабы на мокрой поверхности, есть недостатки на сухих дорогах