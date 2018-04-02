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Какую летнюю резину выбрать? Сравнение 10 лучших шин
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Какую летнюю резину выбрать? Сравнение 10 лучших шин 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В испытаниях приняли участие покрышки популярной размерности 205/55 R 16. Основная часть моделей хорошо известна в России, но также присутствуют колеса от малоизвестных брендов, которые, тем не менее, можно купить и у нас. Обратите внимание, что в ADAC не погнушались провести испытания не самых новых шин, которые, тем не менее, хорошо себя показали.
Michelin Primacy 3  Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,6  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7  Ездовой комфорт: 5,8  Сопротивление качению: 8,2  Износ по итогам теста: 10  Общий балл: 7,8  Плюсы: отличный баланс характеристик на сухом покрытии, достойное поведение в дождь
Минусы: не обнаружено
Bridgestone Turanza T001 Evo  Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,2  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 8  Ездовой комфорт: 5,2  Сопротивление качению: 7,8  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 7,4  Плюсы: отличный баланс на мокром покрытии, хорошее поведение на сухой дороге
Минусы: не обнаружено
Continental Premium Contact 5  Сцепные свойства на сухой поверхности: 7,6  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7,6  Ездовой комфорт: 5,4  Сопротивление качению: 8,6  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 7,4  Плюсы: шины с отлично сбалансированными характеристиками, обеспечивают снижение расхода топлива и хороши на мокрой поверхности
Минусы: не обнаружено
Firestone Road Hawk
Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,6  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7,6  Ездовой комфорт: 4,6  Сопротивление качению: 8  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 7,4  Плюсы: хорошо сбалансированная шина, достойное поведение на мокрой поверхности
Минусы: не обнаружено
Hankook Ventus Prime 3 K125
Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,8  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7  Ездовой комфорт: 5,2  Сопротивление качению: 7,8  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 7,2  Плюсы: высокий баланс свойств, образцовое поведение на сухой дороге и хорошие манеры на влажном покрытии
Минусы: не обнаружено
Semperfit SpeedLife 2  Сцепные свойства на сухой поверхности: 7,2  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7,8  Ездовой комфорт: 5,2  Сопротивление качению: 7,6  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 7,2  Плюсы: отлично сбалансированная покрышка, особенно ярко демонстрирующая свои преимущества на мокром покрытии и с достойными характеристиками на сухой дороге
Минусы: не обнаружено
ESA Tecar Spirit 5 HP  Сцепные свойства на сухой поверхности: 7,8  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 6,8  Ездовой комфорт: 4,6  Сопротивление качению: 8  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 6,8  Плюсы: хорошее поведение на сухом покрытии
Минусы: есть недочеты на мокрой дороге при сравнении с лучшими в рейтинге
Kumho Ecsta HS51
Сцепные свойства на сухой поверхности: 6,8  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 7  Ездовой комфорт: 5,6  Сопротивление качению: 7,6  Износ по итогам теста: 7  Общий балл: 6,8  Плюсы: хорошее поведение на мокром покрытии
Минусы: есть недочеты на сухой дороге при сравнении с лучшими в рейтинге
Pirelli Cinturato P7 Blue
Сцепные свойства на сухой поверхности: 8,6  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 6,8  Ездовой комфорт: 4,2  Сопротивление качению: 8,4  Износ по итогам теста: 9  Общий балл: 6,8  Плюсы: очень хорошие характеристики на сухой поверхности, высокое сопротивление износу, обеспечивают снижение расхода топлива
Минусы: есть недостатки на мокром покрытии
Fulda EcoControl HP  Сцепные свойства на сухой поверхности: 6,8  Сцепные свойства на мокрой поверхности: 6,2  Ездовой комфорт: 5,2  Сопротивление качению: 7,6  Износ по итогам теста: 9  Общий балл: 6,2  Плюсы: малый износ
Минусы: сравнительно слабы на мокрой поверхности, есть недостатки на сухих дорогах
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