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Мэрия предупреждает о резком ухудшении погоды в Петрозаводске
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Мэрия предупреждает о резком ухудшении погоды в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Водителям в понедельник, 2 апреля, лучше оставить личный транспорт на стоянке.
Администрация Петрозаводска просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Это связано с резким ухудшением погодных условий в Карелии, которое прогнозируют синоптики на 2 апреля.
Согласно метеосводке, полученной КВУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», в столице республики в понедельник ожидается значительная перемена погоды. Вероятны осадки в виде мокрого снега, местами сильного, во второй половине суток — с дождем. Днем прогнозируется усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15 — 18 метров в секунду. В связи с этим велика вероятность обрывов линий электропередачи и возникновение нарушений в работе автомобильного транспорта.
Предупреждаем горожан о необходимости соблюдать осторожность и обращаемся к водителям с просьбой по возможности временно воздержаться от поездок на личном транспорте, что будет способствовать работе снегоуборочной техники и предотвращению создания аварийных ситуаций,
— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Администрации Андрей Бекелев.
Подробный прогноз погоды от Карельского гидрометцентра на ближайшую неделю читайте здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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