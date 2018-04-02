Мэрия предупреждает о резком ухудшении погоды в Петрозаводске

Водителям в понедельник, 2 апреля, лучше оставить личный транспорт на стоянке.

Администрация Петрозаводска просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Это связано с резким ухудшением погодных условий в Карелии , которое прогнозируют синоптики на 2 апреля.

Согласно метеосводке, полученной КВУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», в столице республики в понедельник ожидается значительная перемена погоды. Вероятны осадки в виде мокрого снега, местами сильного, во второй половине суток — с дождем. Днем прогнозируется усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15 — 18 метров в секунду. В связи с этим велика вероятность обрывов линий электропередачи и возникновение нарушений в работе автомобильного транспорта.

Предупреждаем горожан о необходимости соблюдать осторожность и обращаемся к водителям с просьбой по возможности временно воздержаться от поездок на личном транспорте, что будет способствовать работе снегоуборочной техники и предотвращению создания аварийных ситуаций,

— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Администрации Андрей Бекелев.

Подробный прогноз погоды от Карельского гидрометцентра на ближайшую неделю читайте здесь.