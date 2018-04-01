В Хельсинки 38 авиарейсов на понедельник отменили из-за снегопада

Авиакомпания Finnair объявила об отмене 38 рейсов, которые должны были прилететь или отправиться из финской столицы в понедельник. Дело в том, что по прогнозам синоптиков, 2 апреля южные и восточные районы страны может выпасть до 20 см снега.

Как передает РИА Новости, среди отмененных один вылет в Москву в 17:40 и один рейс из Москвы в 22:15 мск. Также не состоятся рейчы в Берлин, Париж, Копенгаген , Лондон и другие города.

Информацию об отмененных и отложенных рейсах рекомендуется уточнять на сайте Finnair.