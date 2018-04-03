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Число жалоб на уборку снега в Подмосковье на «Доброделе» сократилось вдвое за неделю
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Число жалоб на уборку снега в Подмосковье на «Доброделе» сократилось вдвое за неделю 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье, поступающих на интернет-портал «Добродел», сократилось за неделю в два раза, сообщил на заседании регионального правительства во вторник заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.
«Еще на прошлой неделе у нас больше 20% сообщений было связано с уборкой снега, сейчас таких жалоб у нас чуть больше 10%», — сказал Шадаев.
Он отметил, что одновременно растет число жалоб на сосульки. Также жители Подмосковья часто жалуются на ямы и выбоины на дорогах.
«С точки зрения аномалий по поступлениям (жалоб — ред.) по муниципальным образованиям: на снег во дворах более 15% всех сообщений касаются Химок, на сосульки — 15% всех сообщений касаются Подольска», — добавил Шадаев.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
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 Ещё 6 источников 
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