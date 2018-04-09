Синоптики утверждают, что 9 апреля в Петербурге побит температурный рекорд

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook рассказал, что 9 апреля текущего года установит температурный рекорд.

«Экстремальный день сегодня, уже +16 градусов. Абсолютный максимум для 9 апреля +18,3 градусов был в 2001 году. Сегодня точно его перекроем», — сообщил специалист.

По прогнозу синоприков, тепло продлится недолго — похолодает уже во вторник и пойдет дождь с мокрым снегом.

К выходным снова ожидается хорошая погода — на субботу прогнозируют 13 градусов Цельсия выше нуля.