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Синоптики утверждают, что 9 апреля в Петербурге побит температурный рекорд
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Синоптики утверждают, что 9 апреля в Петербурге побит температурный рекорд 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook рассказал, что 9 апреля текущего года установит температурный рекорд.
«Экстремальный день сегодня, уже +16 градусов. Абсолютный максимум для 9 апреля +18,3 градусов был в 2001 году. Сегодня точно его перекроем», — сообщил специалист.
По прогнозу синоприков, тепло продлится недолго — похолодает уже во вторник и пойдет дождь с мокрым снегом.
К выходным снова ожидается хорошая погода — на субботу прогнозируют 13 градусов Цельсия выше нуля.
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