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Фоторепортаж: реки и каналы Петербурга освободились от оков льда
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Фоторепортаж: реки и каналы Петербурга освободились от оков льда 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
В Петербурге окончательно наступила весна. В понедельник, 9 апреля, согласно прогнозу синоптиков температура в городе поднимется до 18 градусов (хотя главный синоптик города Александр Колесов иронично замечает, что не все можно предсказать). Еще один явный (и гарантированный) признак долгожданной смены времени года — появление первоцветов в Ботсаду.
«С каждым днём работать становится всё сложней, хочется гулять постоянно, дышать весенним воздухом и впитывать солнышко», «Весне дорогу!», «Наконец-то», — пишут пользователи соцсети.
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